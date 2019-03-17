Diyarbakır'da yaşanan silahlı kavgada 3 tutuklu! Diyarbakır'ın Hani ilçesinde silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Önceki gün arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, Sedat, İsa ve Fırat Demir'in hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kavganın ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan V.Ö, A.Ö. ve M.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı.

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