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Diyarbakır'da yakalanan ve turuncu kategoride bulunan PKK'lı terörist Tarık Kar tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 13:17:26 -
Diyarbakır'da yakalanan ve turuncu kategoride bulunan PKK'lı terörist Tarık Kar tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yakalanan ve turuncu kategoride yer alan "Heba Rodi" kod adlı PKK'lı terörist Tarık Kar, tutuklandı.

Lice'nin Sağgöze kırsalında 13 Mayıs'ta İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen, bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yakalanan, 1 milyon liraya kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde Lice alan sorumlusu Heba Rodi kod adlı terörist Kar'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Kar, çıkarıldığı Lice Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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