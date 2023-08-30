  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Diyarbakır'da yağmur etkili oldu!
Yerel

Diyarbakır'da yağmur etkili oldu!

Yeniakit Publisher
2023-08-30 09:17:00 -
Diyarbakır'da yağmur etkili oldu!

Diyarbakır'ın Bismil İlçesinde akşam saatlerinde yaz yağmuru etkili oldu.

Diyarbakır'ın Bismil İlçesinde akşam saatlerinde yaz yağmuru etkili oldu.

Diyarbakır’ın Bismil İlçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur serinletti.

Bismil’de son günlerde yaşanan kavurucu sıcakların ardından akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur hava sıcaklığı, yerini serin bir havaya bıraktı.

Yağmurun ardından ilçede serin bir hava hâkim oldu.

Yağmur, Bismil ilçe merkezi ve birçok kırsal mahallesinde etkili oldu. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23