Diyarbakır'da yağmur etkili oldu!
Diyarbakır'ın Bismil İlçesinde akşam saatlerinde yaz yağmuru etkili oldu.
Diyarbakır'ın Bismil İlçesinde akşam saatlerinde yaz yağmuru etkili oldu.
Diyarbakır’ın Bismil İlçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur serinletti.
Bismil’de son günlerde yaşanan kavurucu sıcakların ardından akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur hava sıcaklığı, yerini serin bir havaya bıraktı.
Yağmurun ardından ilçede serin bir hava hâkim oldu.
Yağmur, Bismil ilçe merkezi ve birçok kırsal mahallesinde etkili oldu. (İLKHA)
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