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Aktüel Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada 101 şüpheli hakkında yakalama kararı
Aktüel

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada 101 şüpheli hakkında yakalama kararı

4 ilde operasyon başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:38:09 -
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada 101 şüpheli hakkında yakalama kararı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada, farklı meslek gruplarından 101 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) delege oldukları, yapı adına eylem ve faaliyette bulundukları tespit edilen farklı mesleklerden 101 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır, İzmir, İstanbul ve Adıyaman'da operasyon başlatıldı.

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