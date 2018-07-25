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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında bazı mahalle ve mezralarda ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:30
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kulp ilçesi sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristler tarafından kullanılan sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, ilçeye bağlı Yaylak Köyü ile Şeyhsalih, Nedrehuş, Mezrasor, Simetok, Dalideri, Akçana ve Derik mezralarında saat 11.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, yasağın sona ereceği tarihin ayrıca duyurulacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:30
  1. Diyarbakır Kulp
  2. terör operasyonu

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