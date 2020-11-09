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Aktüel Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda bir öğretmen tutuklandı
Aktüel

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda bir öğretmen tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 17:52:47 -
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda bir öğretmen tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 öğretmenden biri tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, 6 Kasım'da gözaltına alınan 29 öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 18 öğretmeden biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

11 öğretmen de emniyet sorgularının ardından serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir görüşte olup, halen İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda ve özel eğitim-öğretim kurumlarında görev yapan, örgütsel eylem, etkinliklere katılım yaptığı tespit edilen, haklarında ihbar, açık teşhis bulunan, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan aramalarda ele geçirilen materyallerde parmak izi tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma sürüyor.


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