Diyarbakır'da terör operasyonu! Gözaltılar var
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yardım yaptıkları belirlenen 5 kişi yakalandı.14 Ocak 2019 Pazartesi 19:36
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda öldürülen iki teröriste yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar köyü kırsalında önceki gün düzenlenen operasyonda iki terörist etkisiz hale getirilmişti.
5 kişi gözaltına alındı
Olayın ardından bölgede başlatılan çalışmalarda, teröre yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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