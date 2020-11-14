  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Diyarbakır’da terör operasyonu: 12 gözaltı
Gündem

Diyarbakır’da terör operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:08:00 -
Diyarbakır’da terör operasyonu: 12 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 Ekim’de Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen ve “Kırmızı Kategori”de yer alan “Doktor Amara” kod isimli Müzeyyen Aydınlı’nın da aralarında bulunduğu 4 teröristin üzerinde ve sığınaklarında ele geçirilen örgütsel dokümanlarla dijital malzemeler incelendi. Yapılan incelemede, terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 19 şüphelinin yakalanması amacıyla 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.B, İ.Y, C.Ö, O.B, R.B, M.H, C.İ, S.T, C.C, H.K, H.K. ve E.B. yakalandı. Öte yandan; İstanbul Havalimanı’nda sahte pasaportla yurt dışına çıkmak istediği tespit edilen PKK terör örgütü mensubu M.K. kişi tutuklanarak, ceza evine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li İmamoğlu, bir projenin daha üzerine yattı!
Gündem

CHP'li İmamoğlu, bir projenin daha üzerine yattı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde yapılan bir projenin daha üzerine yattı.

Paşinyan'dan dikkat çeken itiraf: Yanlış bilgi geldi
Dünya

Paşinyan'dan dikkat çeken itiraf: Yanlış bilgi geldi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki yenilgi sonrası ilk kez bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.
Uzmanlar değerlendirdi, F-35’leri bile..! Yeni sistemlerini gösterdiler
Dünya

Uzmanlar değerlendirdi, F-35’leri bile..! Yeni sistemlerini gösterdiler

Çinli uzmanlar, Rusya'nın, irtifaları ve hızları ne olursa olsun 600 km uzaktaki gizli hedefleri tespit eden yeni bir radar sistemi kullanar..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay