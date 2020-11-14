Diyarbakır’da terör operasyonu: 12 gözaltı
Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 Ekim’de Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen ve “Kırmızı Kategori”de yer alan “Doktor Amara” kod isimli Müzeyyen Aydınlı’nın da aralarında bulunduğu 4 teröristin üzerinde ve sığınaklarında ele geçirilen örgütsel dokümanlarla dijital malzemeler incelendi. Yapılan incelemede, terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 19 şüphelinin yakalanması amacıyla 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.B, İ.Y, C.Ö, O.B, R.B, M.H, C.İ, S.T, C.C, H.K, H.K. ve E.B. yakalandı. Öte yandan; İstanbul Havalimanı’nda sahte pasaportla yurt dışına çıkmak istediği tespit edilen PKK terör örgütü mensubu M.K. kişi tutuklanarak, ceza evine gönderildi.