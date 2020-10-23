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Aktüel Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 3 zanlı suçüstü yakalandı
Aktüel

Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 3 zanlı suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:43:52 -
Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 3 zanlı suçüstü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da aralarında tarihi İncil ve tablonun da bulunduğu 26 eseri satmak isteyen 3 zanlı suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ikamet eden bazı kişilerin ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 500 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

Merkez Kayapınar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde, tarihi eserleri satmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

Aramada eski İncil, tablo, 15 obje ve 9 sikke olmak üzere 26 tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi, 3 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.




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