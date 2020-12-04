  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
Aktüel

Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 09:30:45 -
Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalarda Silvan ilçesinde oturan şüphelilerin ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 400 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

Şüpheliler, Silvan ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 416 adet İslami, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait gümüş sikke ele geçirildi.

Tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor
Sağlık

Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüse bir kez yakalanıp atlattıktan sonra ikinci kez yakalanan hastaların sağlık durumlarının nasıl seyrettiği..
AK Parti’nin adayı HDP’yi 3’e CHP’yi 5’e katladı
Gündem

AK Parti’nin adayı HDP’yi 3’e CHP’yi 5’e katladı

Siverek ilçesi Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ın istifası sonrası belediye meclisinin yaptığı seçimde, AK Parti’nin adayı Ayşe Çakmak, HDP’y..
Duyurdular! Casuslardan saldırı
Sağlık

Duyurdular! Casuslardan saldırı

Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi (IBM) tarafından yapılan açıklamada "Siber casuslar Covid-19 aşı tedarikinde 'soğuk zincire' s..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay