Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! 4 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ilçede ikamet eden şüphelilerin ellerinde bulundurdukları eski eserleri 2 milyon lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi aldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla Cumhuriyet Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Zanlıların üst ve araçlarındaki aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 42 bronz sikke, 10 bronz yüzük ve 36 obje ele geçirildi.

Tarihi eserler, Diyarbakır Müze Müdürlüğüne teslim edildi.