Diyarbakır'da sonbahar güzelliği yaşanıyor

DİYARBAKIR (AA) - Medeniyetler şehri Diyarbakır'da sonbahar renklerine bürünen tarihi mekanlar, çevresindeki sarı, kahverengi ve yeşilin hakim olduğu alanlarla sonbaharda muhteşem manzara oluşturuyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları ve 8 bin yıldır kesintisiz tarımın yapıldığı Hevsel Bahçeleri, sonbahar renklerinin oluşturduğu güzelliğe büründü.

İçkale, İslam dünyasının 5. Harem-i Şerif'i olarak nitelendirilen Ulu Cami, 7 bin yıllık Keçi Burcu, milattan sonra 2. yüzyıla ait St. George Kilisesi ve Dicle Nehri'nin iki yakasını bağlayan Ongözlü Köprü başta olmak üzere kentteki tarihi mekanlarda sonbaharın gelişiyle adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarının ayrı bir güzellik kattığı Hevsel Bahçeleri, görenleri hayran bırakıyor.

Bu görsel şöleni görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları ve doğa gezginleri, İçkale yerleşkesi ve Keçi Burcu arasında "masalsı bir yolculuk" yapıyor.

Su ve kuş sesleri eşliğinde yapılan gezintide, masmavi gökyüzü ile tarihi surları aynı kadrajda görüntüleme şansı bulan fotoğraf tutkunları, yaklaşık 3 saat süren yolculukta hem seyrine doyumsuz manzaranın hem de temiz havanın tadını çıkarıyor.

Gezi sonunda dinlenmek isteyen ziyaretçiler Ongözlü Köprü etrafında bulunan, söğüt ve kavak ağaçlarıyla çevrili çay bahçelerinde doğayla baş başa çaylarını yudumluyor.