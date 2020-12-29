  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyarbakır'da site yöneticisi ve sakini arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Aktüel

Diyarbakır'da site yöneticisi ve sakini arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 12:47:40 -
Diyarbakır'da site yöneticisi ve sakini arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir sitenin yöneticisi çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir sitede, site yöneticisi Mahfuz Yavuzkılıç (46) ile dış cephe kaplaması ücretini ödemediği için icraya verilen site sakini Remzi A. (30) arasında çıkan tartışma bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Yavuzkılıç, Ebubekir Y. (20), Remzi A. ile güvenlik görevlisi Mehmet Suhudi E. (33) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Yavuzkılıç, kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Vatan haini"nden geri adım! Tepki çeken Bingür Sönmez tükürdüğünü yaladı: Espri yaptım

"Aşı yaptırmayanlar vatan haini" ifadesinden geri adım atan Bingür Sönmez, "Espri yaptım" ifadesiyle kendisini aklamaya çalıştı. Tepkilere r..
F-35 savaş uçaklarında büyük kriz... Hedefi kaçırdılar
Teknoloji

F-35 savaş uçaklarında büyük kriz... Hedefi kaçırdılar

Koronavirüs salgını nedeniyle F-35 savaş uçağı üretiminin beklenenden yüzde 8 daha düşük olduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada, ABD ve müttef..
Ortalığı karıştıran iddia! Rusya insanlığın sonunu getirecek korkunç bir silahın peşinde
Gündem

Ortalığı karıştıran iddia! Rusya insanlığın sonunu getirecek korkunç bir silahın peşinde

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken uzmanlardan Rusya ile ilgili korkunç bir iddia geldi. Rus istihbaratının gizli bir birimi, ins..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay