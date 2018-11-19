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Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralı

İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 20:46
Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralı

Olay, Sur ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Daha sonra ayrılan gruplar, evlerine gittikten sonra silahları ile tekrar dışarı çıkarak, yaklaşık 20 dakika boyunca birbirleri ile çatıştı.

Sokak başında başlayan çatışma, yaklaşık bir kilometre sonra sona erdi. Çevredekilerin habervermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 4 yaralı, ambulanslara alınarak Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı. Ağır yaralı olan 2 kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SOKAKLAR KANA BULANDI

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, kana bulunan sokaklarda alanın geniş olması nedeni ile delil çalışması yapmakta zorlandı. Sokak başlarını tutan polisler, şüpheli gördükleri vatandaşları ekip araçlarına bindirdi. Güvenlik güçleri daha sonra görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak kaçan şahısların eşkallerini belirleyerek, zanlıların yakalanması için sokakları abluka altına aldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 20:46
  1. diyarbakır
  2. silahlı çatışma
  3. ölü yaralı

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