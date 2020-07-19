  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yaman son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'da çıktığı operasyonda rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Uzman Yaman'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 12:43:00 -
Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yaman son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'da çıktığı operasyonda rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Alper Yaman'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Yaman'ın (45) Türk bayrağına sarılı cenazesi, "helallik" alınması için Yeşildam Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Daha sonra mahalle mezarlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Zülfi, eşi Sevilay, çocukları Elif Sude (16) ve Sıla (14) ile kardeşi İbrahim Yaman ve yakınları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Adana Valisi Süleyman Elban, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Yaman'ın naaşı mahalle mezarlığında defnedildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Alper Yaman, dün çıktığı operasyonda rahatsızlanarak şehit düşmüştü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı