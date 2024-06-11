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Gündem Diyarbakır'da sapkınlığa geçit yok!
Gündem

Diyarbakır'da sapkınlığa geçit yok!

Yeniakit Publisher
2024-06-11 23:48:00 -

Diyarbakır'daki Tema Park'ta LGBT karşıtı etkinlik düzenlendi.

Diyarbakır merkezdeki Tema Park'ta dün akşam saatlerinde "swingamed dans etkinliği" adı altında ahlaksız bir buluşma gerçekleştirilmişti.

LGBT'li sapkınlardan olduğu öğrenilen gruba Diyarbakırlı gençler, "dağılmaları" uyarısı yaptı.

Gruptakiler hakaret ve küfürlerle karşılık verince arbede yaşandı.

Tevhid sancakları dalgalandı!

Bu akşam da aynı parkta buluşan Diyarbakırlı gençler, LGBT sapkınlığını protesto etti.

Mini bir ezgi konserinin de verildiği parkta Kelime-i Tevhid sancakları dalgalandırıldı.
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