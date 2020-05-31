  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakır’da polisi şehit eden şahıs teslim oldu

Diyarbakır’da dün silahlı saldırıda bulunup polisi şehit eden şahıs, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 12:12:16 -
Diyarbakır’da polisi şehit eden şahıs teslim oldu

Diyarbakır’da dün silahlı saldırıda bulunup polisi şehit eden şahıs, güvenlik güçlerine teslim oldu.


Olay, dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Polis ekipleri, durumundan şüphelenilen üç şahsa kimlik kontrolü yapmak için yaklaştı. Şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru Atakan Arslan yaralanarak hastaneye sevk edildi. Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslarından M.A. ve F.A., dün gece saatlerinde yakalandı. Silahı kullanan M.E.C. de bugün Bağlar Polis Merkezi Amirliğine giderek güvenlik güçlerine teslim oldu.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı