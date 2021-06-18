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Diyarbakır’da polise ateş açıldı
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Aktüel Diyarbakır’da polise ateş açıldı
Aktüel

Diyarbakır’da polise ateş açıldı

Diyarbakır’da bir restoranı kurşunlayan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş açtı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 02:08:00 -
Diyarbakır’da polise ateş açıldı

Diyarbakır’da bir restoranı kurşunlayan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş açtı. Bu sırada seken kurşunlardan biri balkonda uyuyan kadının koluna isabet etti. Yaralı kadın hastaneye götürülürken, polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kapalı olan restoranın önüne gelerek, kapısına silahla ateş etmeye başladı. Silah sesleri üzerine mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu. Saldırganlar, kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş edip, ara sokaklardan kaçarak kayıplara karıştı.

Bu sırada balkonda uyuyan F.İ. (50) isimli kadın, koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Kurşunlar, bazı ev ve iş yerlerine de isabet etti. F.İ. çağrılan ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis caddeyi trafiğe kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil topladı. Bölgeye sevk edilen takviye polis ekipleri saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

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