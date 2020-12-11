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Aktüel Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin barındığı 3 sığınak imha edildi
Aktüel

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin barındığı 3 sığınak imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-11 20:21:59 -
Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin barındığı 3 sığınak imha edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristlerin barındığı 3 sığınak imha edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi Ulucak Mahallesi Çiftlik mezrasında Yıldırım-7 Şehit Jandarma er Ersoy Irmak operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında teröristlerce barınma alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, sığınak ve yaşam malzemeleri imha edildi.

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