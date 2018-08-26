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Diyarbakır'da panik! İtfaiye 3 saat uğraştı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde çöp alanında çıkan yangın sonucu halk büyük bir panik yaşadı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

26 Ağustos 2018 Pazar 16:33
Diyarbakır'da panik! İtfaiye 3 saat uğraştı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde çöp alanında çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

YANGIN 3 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI KONTROL ALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi Şahintepe mevkiinde bulunan çöplük alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Kulp Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye ekipleri rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşarken mahalleli yangının evlerine sıçramasından endişe duyarak panik yaşadı. Yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 16:33
  1. Diyarbakır
  2. Kulp
  3. Turgut Özal Mahallesi
  4. Kulp Belediyesi

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