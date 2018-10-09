Diyarbakır'da operasyon başlatıldı!

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçenin mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı kaydedilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek için operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyon düzenlenen bölgelerde, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, ilçeye bağlı Kazandağı, Gürpınar mahalleleri ve Esenyol, Özlüce, Çatak, Çalıönü, Dönenkaya mezralarında dün saat 20.00'den itibaren geçerli olmak üzere, sokağa çıkmanın yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, yasağa uyulmasının, vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem arz ettiği kaydedildi.