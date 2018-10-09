0553 313 94 23

Diyarbakır'da operasyon başlatıldı!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, terör örgütü PKK'nın sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek için operasyon başlatıldı.

09 Ekim 2018 Salı 11:49
Diyarbakır'da operasyon başlatıldı!

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçenin mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı kaydedilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek için operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyon düzenlenen bölgelerde, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, ilçeye bağlı Kazandağı, Gürpınar mahalleleri ve Esenyol, Özlüce, Çatak, Çalıönü, Dönenkaya mezralarında dün saat 20.00'den itibaren geçerli olmak üzere, sokağa çıkmanın yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, yasağa uyulmasının, vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem arz ettiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 11:49
  1. diyarbakır
  2. pkk operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özgürlükçü Avrupa'da skandal yasa! Burka giyen kadınlara para cezası
    1. Özgürlükçü Avrupa'da skandal yasa!..
    2. F.Bahçe'de sıcak gelişme! Ali Koç..
    3. Azgın Kemalistler, tuzu kuru..
    4. Karadeniz'de Özel Harekat pençesi! PÖH..
    5. Diyarbakır'da operasyon başlatıldı!
    6. MEB Türkiye'deki okullaşma oranını..
    7. Bahçeli'den Akşener'e: O dili koparırız!
    8. Nükleer ahlâksızlık
    9. Muhalif siyaseteçi gözaltındayken öldü!
    10. Başkentte uyuşturucu operasyonu! 4..
    11. Akar yaptırdı, Erdoğan açacak!
    12. Elektrik hizmet kalitesi..
    13. Müslüman ülkede felaket! Ölü sayısı..
    14. Erzurum'daki FETÖ operasyonunda 4 kişi..
    15. Rusya'da 6.4 büyüklüğünde deprem!
    16. Sri Lanka’da şiddetli yağış ve..
    17. İstanbul'da "usulsüz sağlık raporu"..
    18. Bakan Pakdemirli'den Rusya'ya önemli..
    19. Akşener'den Bahçeli'yi kızdıracak..
    20. Koç kitapları zehir saçıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı