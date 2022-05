Diyarbakır'da Off Road Festivali düzenlendi

Türkiye genelinden 25, Diyarbakır’dan 10 ekibin katıldığı etkinlikte, çeşitli engellerle zorlaştırılmış parkurlarda 4x4 araçlarıyla macera tutkunları hünerlerini sergiledi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, programda yaptığını konuşmada, Lice ilçesinde önemli bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Vali Su, kentin 12 bin yıllık bir tarihi dağları, ovaları, nehirleri, şelaleleri, bahçeleri, tarihi yerleri, gastronomisi ile gezilmesi görülmesi gereken bir il olduğunu ifade etti.

Vali Su, “Bu tür etkinlikler ilimizin tanıtımında çok önemli rol oynuyor. Çotanak Off Road grubu, Giresun ekibi ve onlarla beraber ülkemizin değişik illerinden gelen kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bize heyecanı yüksek, adrenalini yüksek çok güzel sahneler yaşattılar. Vatandaşlarımız, gençlerimiz son derece memnun. Bu güzel etkinliğe katılmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu birlik, beraberlik, kardeşlik ruhu çok önemli. Dün Dağkapı’da Off Road kulübünden gelen arkadaşlarımız, oradaki gençlerimiz ve vatandaşlarımızla buluştular. Birlik, beraberlik, kardeşlik konvoyu düzenlediler. Halaylar çektiler, horonlar tepkiler. İnşallah bu güzellikler bundan sonra da sürecek. Diyarbakırımızı her alanda her şeyiyle en güzel şekilde tanıtmaya devam edeceğiz.” dedi.

Vali Su, konuşmasını şöyle tamamladı: “İnsanlığın başlangıcı olan bu topraklardan Türkiye ve Dünyadaki herkesi Diyarbakır’ımızı görmeye gezmeye, Diyarbakır'ın bu güzelliklerini paylaşmaya davet ediyorum.”

Etkinlikte Lice Kaymakamı Muhammed Evlice ve Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de birer konuşma yaptı.

Vali Su, konuşmaların ardından yarışmaya katılıp dereceye giren pilotlara kupa ve madalyalarını takdim etti. (İLKHA)