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Aktüel Diyarbakır'da motosikletlilerden "Cumhuriyet" konvoyu
Aktüel

Diyarbakır'da motosikletlilerden "Cumhuriyet" konvoyu

Yeniakit Publisher
2020-10-29 11:56:06 -
Diyarbakır'da motosikletlilerden "Cumhuriyet" konvoyu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir araya gelen motosikletliler, "Cumhuriyet" konvoyu oluşturdu.

Diyarbakır Gezgin Motorcular, Chopper Diyarbakır, Mezopotamya Motorcular kulüplerine üye yaklaşık 100 kişi merkez Kayapınar ilçesindeki Diyarbakır Stadyumu önünde bir araya geldi.

Stadyum önünden motosikletleri ile hareket eden kulüp üyeleri, Elazığ Caddesi güzergahından Valilik önündeki tören alanına ulaştı.

Chopper Diyarbakır Motosiklet Kulübü Başkanı Volkan Er, gazetecilere, kentte bulunan motor kulüpleriyle bir araya gelerek, ortak bir konvoy oluşturma kararı aldıklarını söyledi.

"Tüm Türkiye'de kutlanan bu zafere biz de Diyarbakır'dan ortak olmak istedik." diyen Er, şöyle konuştu:

"Mardin'den, Diyarbakır'dan katılan arkadaşlarımız var, hepsine teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları, gazilerimiz, şehitlerimiz hepsini saygı ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

Katılımcılardan Müjde Ünal, 29 Ekim dolayısıyla Diyarbakır'da konvoy oluşturmaktan duydukları mutluluğu belirtti.

Ünal, "Türk bayrağı taşıyıp, trafikte yol alacağız. Bugün burada olduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Motosiklet tutkunlarından Mehmet Baltacı da, Cumhuriyetin ilanının 97'nci yılını tüm camia olarak kutladıklarını kaydetti.


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