Diyarbakır'da meme kanserinde kapalı ameliyat bölgede ilk kez uygulandı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, meme kanseri cerrahisi alanında videoendoskopik meme cerrahisi olarak adlandırılan kapalı meme ameliyatı yöntemi bölgede ilk kez uygulandı. Ameliyatı cerrahi onkoloji ve plastik cerrahi ekipleri birlikte gerçekleştirdi; operasyonda özel kamera sistemlerinden yararlanıldı.

Küçük ve daha az görünür kesilerle uygulanan yöntem sayesinde, uygun hastalarda kanserli dokunun çıkarılması ile memenin yeniden şekillendirilmesi aynı ameliyatta gerçekleştirilebiliyor.

Uygun hastalarda kesiler meme başı çevresi veya koltuk altından yapılabiliyor

Cerrahi onkoloji uzmanı Doç. Dr. Salim İlksen Başçeken, yöntemin en önemli özelliğinin kanser tedavisinden ödün verilmeden daha küçük ve daha az görünür kesilerle uygulanabilmesi olduğunu söyledi.

"Meme kanseri cerrahisinde önceliğimiz, hastalığın güvenli ve doğru şekilde tedavi edilmesidir" diyen Başçeken, şöyle devam etti: "Videoendoskopik yöntemde ameliyatı kamera yardımıyla gerçekleştiriyor, uygun hastalarda kesileri meme başı çevresi veya koltuk altı gibi daha az görünür bölgelerden yapabiliyoruz. Kanser cerrahisi ile memenin yeniden şekillendirilmesinin aynı ameliyatta yapılabilmesi, hastalarımızın ameliyat sonrası yaşam kalitesine ve kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sağlayabiliyor."

Yöntemin her hastaya uygulanamayacağını vurgulayan Başçeken, tümörün büyüklüğü ve bulunduğu yer, hastalığın evresi, meme dokusunun özellikleri ile hastanın genel sağlık durumunun ayrıntılı biçimde değerlendirildiğini belirtti.

Tedavi için İstanbul'dan ailesinin yanına geldi

İstanbul'da yaşayan Zehra Çeter, rahatsızlığını aniden fark etmesinin ardından vakit kaybetmeden doktora başvurduğunu söyledi. Ailesi Diyarbakır'da yaşadığı için tedavisine ailesinin yanında devam etmeye karar veren Çeter, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Bölgede bu yöntemin uygulandığı ilk hasta olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Çeter, "Bu süreçte ailemin yanımda olması bana güç verdi. Tedavimi başarıyla gerçekleştiren, benimle yakından ilgilenen ve emeği geçen bütün doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Başka şehirlere gitmek zorunda kalmadan"

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk ise uygulamanın bölgedeki sağlık hizmetleri açısından önemli bir gelişme olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızın ileri düzey sağlık hizmetlerine başka şehirlere gitmek zorunda kalmadan Diyarbakır'da ulaşmasını önemsiyoruz. Hastanemizde bölgede ilk kez uygulanan bu yöntem, sağlık hizmetlerimizin geldiği noktayı göstermesi bakımından son derece kıymetlidir. Başarılı operasyonu gerçekleştiren hekimlerimizi ve emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımızı kutluyor, hastamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Operasyonu, cerrahi onkoloji ekibinden Doç. Dr. Salim İlksen Başçeken, Op. Dr. İsmail Can Tercan, Op. Dr. Hogir Aslan ve Dr. İbrahim İşler ile Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersin Yavuz gerçekleştirdi.