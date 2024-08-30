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Gündem Diyarbakır'da Kürtçe yemin provokasyonu! İnfiale neden oldu
Gündem

Diyarbakır'da Kürtçe yemin provokasyonu! İnfiale neden oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-30 09:19:00 -
Diyarbakır'da Kürtçe yemin provokasyonu! İnfiale neden oldu

Diyarbakır Barosu'ndan avukat adayı Bermal Yıldeniz alkışlar arasında Kürtçe yemin etti. Hukukçular, “Türkçe dışında yapılan yemin yasaya göre geçersizdir” dedi.

Diyarbakır Barosu'nda mesleğe başlangıç yapan avukatların yemin töreni bir provokasyona sahne oldu. Yemin için kürsüye çağırılan Bermal Yıldeniz "Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine andiçerim" şeklindeki mesleki yemini Kürtçe yaptı.

HUKUK ÇİĞNENDİ TEPKİSİ

Anayasaya göre Türkiye'nin resmi dili Türkçe yapılması gereken yeminin sosyal medyada yayınlanmasının ardından bir hukukçunun mesleğe başladığı ilk andan itibaren hukuku çiğnediği yönünde tepkiler geldi.

YASAYA GÖRE GEÇERSİZ

İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Avukat Esra Pınar Bilgin, "Kürtçe yemin eden avukatın, baro kaydının yapılabilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında avukatlık mesleğine şu aşamada kabulü için gerekli şartlar tamamlanmamıştır. Anayasa'nın 3. Maddesi 'Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçedir' der, Barolar ise Anayasa'nın 135. maddesinde güvence altına alınan kamu tüzel kişiliğini haiz kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Kamu kurumu niteliğinde olduğu için anayasal zorunluluk gereği 'Türkçe' dışında başka bir dille yemin edilemez. Yemin metni kanunda açıkça yazar. Diyarbakır Barosu'nun kayıt başvurusunu reddederek adayı yeniden yemine çağırması gerekir" dedi.

'BİZİM KONUMUZ DEĞİL'

AKŞAM konuyu Türkiye Barolar Birliği'ne sordu. Barolar Birliği basın birimi "Bu olay bizim konumuz değil, avukatın bağlı bulunduğu baroyu ilgilendirir" yanıtını verdi.

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