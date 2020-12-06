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Aktüel Diyarbakır'da Kovid-19 karşı şiveli duvar yazıları dikkati çekiyor
Aktüel

Diyarbakır'da Kovid-19 karşı şiveli duvar yazıları dikkati çekiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-06 15:37:23 -
Diyarbakır'da Kovid-19 karşı şiveli duvar yazıları dikkati çekiyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla evde kalınması yönündeki çağrıların yer aldığı Diyarbakır şiveli yazılar, uyarırken eğlendiriyor.

Merkez Kayapınar Belediyesi, Kovid-19 tedbirlerini uygularken eğlenceli duvar yazılarıyla kent sakinlerinin evde kalmasını da sağlamaya çalışıyor.

Virüsle mücadelede sağlık çalışanlarının verdiği mücadelenin önemine dikkati çekmek için duvarlara yazı yazan ekipler, hem resimler hem de yörenin ağız yapısına uygun tebessüm ettiren sözleri derledi.

Parklardaki duvarlarda "Evde kaliysen yoğsa yoğ", "Hani evde kalidın", "Nelet gele böyle koronavirüse" gibi yazılar vatandaşların ilgisini çekiyor.

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