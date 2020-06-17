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Aktüel

Diyarbakır’da korona virüs denetimi

Diyarbakır’da artan korona virüs vakalarına karşı polis ve zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:25:55 -
Diyarbakır’da korona virüs denetimi

Diyarbakır’da artan korona virüs vakalarına karşı polis ve zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi.


Son günlerde bazı bölgelerde korona virüs vaka sayılarında ciddi oranda artış meydana gelmesi üzerine aralarında Diyarbakır’ında da bulunduğu 42 ilde maskesiz sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Sur ilçesinde de son 17 günde bir mahallede 107 kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine ekipleri ilçe genelinde denetimlerini sıkılaştırdı. Sur İlçe Emniyeti Müdürlüğü ile Sur ilçe Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi’nin talimatıyla ilçe genelinde yolda maskesiz dolaşan vatandaşlar ile kuaför ve güzellik merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.


Polis ve zabıta ekipleri iş yerlerine baskın yaparak kurallara uyup uymadıklarını denetlerken, uymaları gereken kurallar hatırlatıldı. Maske takmayan yayalara yönelik de denetim yapan polis ve zabıta ekipleri maske takmayan yayalara Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi uyarında 392 lira para cezası keserek uyarıda bulundu.


Sur Belediyesi yetkilileri söz konusu denetimlerin insan sağlığı açısından önem arz ettiğini ve insan sağlığını hiçe sayanlara asla müsaade edilmeyeceğini belirtti.

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