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Diyarbakır'da kayalıklardan düşen kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 18:37:23 -
Diyarbakır'da kayalıklardan düşen kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kayalıklardan düşen kişi 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Silvan ilçesine bağlı Dolapdere köyünde yakınlarıyla gezintiye çıkan 58 yaşındaki Ali İkincisoy, kayalık bölgede dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra kurtarma çalışması için UMKE ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin, yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla kurtarılan İkincisoy, ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Hastanesinde götürüldü.

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