Diyarbakır’da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 56’ya yükseldi

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir mahallede aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu korona virüs vaka sayısı 56’ya yükseldi. İncelemenin ardından mahalle jandarma ekipleri tarafından karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Serap Güzeli Mahallesinde bir kişide korona virüs tespit edildi. Bunun üzerine filyasyon ekipleri mahallede yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test gerçekleştirdi. Yapılan testler sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 56 kişide daha korona virüs tespit edildi. İncelemenin ardından mahalle jandarma ekipleri tarafından karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.

Girişe tabela asıldı

Mahalle girişlerine tabelalar asıldı, çıkış yapmak isteyenler jandarma ekipleri tarafından geri çevrildi. Köye girmek isteyenler ise 14 gün karantinada kalacaklarını kabul ederek giriş yaptı.