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Diyarbakır'da kan donduran görüntü! Aracının arkasında sürükledi

DİYARBAKIR'da bir sürücünün ölü sıpayı kullandığı hafif ticari aracın arkasına bağlayıp sürüklediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 10:19:00 -
Diyarbakır'da kan donduran görüntü! Aracının arkasında sürükledi

Sur ilçesinin kırsal Hacıosman Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde ismi öğrenilemeyen sürücü, ölü sıpayı, kullandığı hafif ticari aracın arkasına bağlayıp, yolda sürükleyerek götürdü. Bir çobanın yanından geçerken de selam verip yoluna devam eden sürücü, bir süre sonra başka yola saparak gözden kayboldu. Bir başka sürücü, o anları cep telefonuyla kaydetti.

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