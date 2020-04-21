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Aktüel

Diyarbakır’da iki grup arasında sopalı, bıçaklı kavga: 2’si ağır 3 yaralı

Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

2020-04-21 01:01:44 -
Diyarbakır’da iki grup arasında sopalı, bıçaklı kavga: 2’si ağır 3 yaralı

Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır’ın Sur ilçesi Silvan köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlı ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken güvenlik güçleri kavgayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. Polis kavgaya karışan şahısları gözaltına alarak ifadesini almak üzere karakola götürdü. Öte yandan olay yerinde araçlarda maddi hasar ve kan izleri görüldü.

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