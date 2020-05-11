  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakır’da iftar vakti silahlar konuştu: 1’i ağır 3 yaralı

Diyarbakır’da husumet başlayan iki aile önce tartıştı, sonra evlerin çatısına silahlar çıkartılarak iftar vakti çatıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 20:58:29 -
Diyarbakır’da iftar vakti silahlar konuştu: 1’i ağır 3 yaralı

Diyarbakır’da husumet başlayan iki aile önce tartıştı, sonra evlerin çatısına silahlar çıkartılarak iftar vakti çatıştı. 1’i ağır 3 yaralı.


Olay, Yenişehir ilçesi Benu Sen Mahallesi 208. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, gün içinde yaşanan motosiklet kazası sonucunda iki aile arasında husumet başladı. Aileler arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Aile fertleri silahlarını alarak evlerinin çatısına çıkarak uzun süre çatıştı. Yaşanan çatışma sonucunda 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Polis ekipleri olay yerinde birini gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı