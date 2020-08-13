Diyarbakır'da HDP’li ilçe belediye başkanı partisinden istifa etti
Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören görevini bağımsız sürdürme kararı aldı
DİYARBAKIR (AA) - Halkların Demokratik Partisinden (HDP) 31 Mart seçimlerinde Dicle Belediye Başkanı seçilen Felat Aygören, partisinden istifa ettiğini bildirdi.
Dicle Belediye Başkanı Aygören, AA muhabirine, partisinden istifa ettiğini, görevini bağımsız sürdüreceğini söyledi.
İstifa gerekçesini belirtmeyen Aygören, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yüzde 50,86 oy alarak HDP’den belediye başkanı seçilmişti