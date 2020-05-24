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Aktüel

Diyarbakır'da hayvan otlatma meselesinden kavga: 2 ölü

Oğlunun yaralandığını gören anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Yaralanan oğul ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-24 12:32:03 -
Diyarbakır'da hayvan otlatma meselesinden kavga: 2 ölü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde hayvan otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada yaralanan genç ile kalp krizi geçiren annesi öldü.

Alınan bilgiye göre, Sağkulak Mahallesi'nde iki aile arasında hayvan otlama yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Nevab Salamboğa (27) çıkan çatışmada yaralanırken, oğlunun yaralandığı gören annesi Necla Salamboğa (50) kalp krizi geçirdi.

112 Acil Servis ekiplerince hasteneye kaldırılan anne ve oğlu müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- Tarla ve kümeste yakalandılar

Kavgayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, buğday tarlası ve kümese saklanan 11 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Zanlıların evlerinde 3 uzun namlulu silah, 3 tabanca ve kasatura ele geçirildi.

Sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası da uygulanan 11 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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