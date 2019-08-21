0553 313 94 23

Diyarbakır'da gelin alma kavgası! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eşi ile yaşadığı şiddetli geçimsizlik yüzünden evine gitmesi nedeniyle aileler arasında kavga çıktı. Olayda 6 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:17
Diyarbakır'da gelin alma kavgası! 6 ölü, 7 yaralı

Olay, saat 01.30 sıralarında, Silvan'ın Gökçe Tevek köyünde meydana geldi. Diyarbakır'da yaşayan G.P., iddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Z.P. ile tartışıp, köyde oturan babası Cevad Narin'in evine gitti. Diyarbakır'da yaşayan Z.P. ise ağabeyi M.P. ve dayısı S.E. ile birlikte hafif ticari araçla geldikleri Narin'in evinde, G.P.'yi götüreceklerini söyledi. Narin ailesinin olumsuz yanıt vermesiyle 3 kişi, yanlarında getirdikleri kalaşnikof ve pompalı tüfekler ile evdekilere ateş açtı.

Evde kurşunların hedefi olan kimliği belirsiz 1 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, ihbarla köye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince ambulanslarla Silvan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Halise (32), Aziz (20), Gökhan (19) ve Mevlüt Narin (58) ile Edip Oğraş (42) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

1 kişi gözaltında, 2 kişi aranıyor

Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise giriş- çıkışları kapattı. Eve ateş açanlardan M.P., hafif ticari araçta 2 kalaşnikof ve 2 pompalı tüfekle yakalanıp, gözaltına alındı. Z.P. ve S.E.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:17
  1. Diyarbakır
  2. kavga
  3. gelin alma kavgası

YORUM YAZ

  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili29 dk önce
    laik kemalist düzen! devlet İDAM etmiyor! Namussuzlar, namusluları beşer onar KATLİAMdan geçiriyor! Alacağı "ceza" ne ki? kemalist devletin himayesinde beleşten ye iç yat!!!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bin 500 aday başvurdu 160 kişi seçilecek
  1. Bin 500 aday başvurdu 160 kişi..
  2. Avustralya'da kardinalin tacizine..
  3. Kazada yaralandı, 2 ay sonra öldü
  4. Medya AŞ’de büyük kıyım
  5. KKTC’de polis müfettişi sanal bahisten..
  6. Çamlıca’daki duble yol asfaltlanıyor
  7. İTSO’dan özel eğitim protokolü
  8. Kuşadası Yazarlar Şenliği başladı
  9. Bakan Selçuk: “Bizim meselemiz..
  10. Sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartıldı
  11. Kadir Ağabeyi öldüren caninin cezası..
  12. Atay Uslu: " Kadro kapma yarışı yerini..
  13. KDK, vatandaşların ilginç..
  14. Esas 67 Burda AVM’de engellilere..
  15. Kuraklık buğday verimini yüzde 60..
  16. Büyükşehir hizmet binaları ihalesi
  17. Bursa'da taşlı sopalı kavga! Yaralılar..
  18. En yaşlı kursiyer umut dolu
  19. Durmuş, Şahinbey’in tesislerini gezdi
  20. Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve..
Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’

Günün Karikatürü

21 Ağustos 2019
"Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
"Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
Beyaz eşya servisleri de mağdur!
Beyaz eşya servisleri de mağdur!