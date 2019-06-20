Diyarbakır’da futbol il temsilcisi belli oldu Diyarbakır’da futbol il temsilciliği seçimi gerçekleşti.

Diyarbakır’da futbol il temsilciliği seçimi gerçekleşti. İki adayın yarıştığı seçimlerde mevcut il temsilcisi Mehmet Altındağ ikinci kez güven tazeledi.

Sümerpark resepsiyon salonunda yapılan seçimlere spor taban birlikleri temsilcileri, amatör spor kulüpleri yöneticileri, antrenörler ve davetliler katıldı. Mevcut il temsilcisi Mehmet Altındağ ve İhsan Kızıl’ın yarıştığı seçimler öncesi tartışmalar yaşandı. Daha sonar yapılan seçimlerde oyların büyük bir bölümüne alan Altındağ ikinci kez başkanlığa seçildi. Futbol il temsilcisi seçimleri, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

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