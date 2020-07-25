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Aktüel

Diyarbakır'da dolandırıcılık yapan iki kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 11:29:29 -
Diyarbakır'da dolandırıcılık yapan iki kişi tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kendilerini jandarma ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden ikisi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kendilerini jandarma ve polis olarak tanıtan, kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğunu söyleyip farklı vaatlerde bulunarak nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen aralarında avukat, emekli olmuş/ihraç edilmiş asker ve polis ile kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilere yönelik 21 Temmuz'da operasyon düzenlendi.

Merkez Kayapınar, Yenişehir ve Bağlar ilçelerindeki 10 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, S.T, B.İ, İ.Ç, Ö.Ç, İ.K, Ç.P, E.T, A.B, O.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanılardan ikisi tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


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