  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Diyarbakır'da dikkat çeken anlar! Uzun uğraşlar sonucu kabul ettiler
Gündem

Diyarbakır'da dikkat çeken anlar! Uzun uğraşlar sonucu kabul ettiler

Diyarbakır'da iki aile arasında 6 ay önce başlayan husumet, uzun süren barış görüşmelerinin ardından sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 17:20:00 - 2020-11-15 17:22:00
Diyarbakır'da dikkat çeken anlar! Uzun uğraşlar sonucu kabul ettiler

Diyarbakır'da iki aile arasında 6 ay önce 2 kişinin yaralandığı kavga sonrası başlayan husumet, koronavirüs tedbirleri altında düzenlenen barış töreni ile son buldu.

Çınar ilçesine bağlı kırsal Höyükdibi Mahallesi'nde Çetiner ve Aksu aileleri arasında 6 ay önce çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki aileden 1'er kişi yaralanınca aralarında husumet başladı. Bölgede kan davalı ve husumetli aileleri bir araya getiren Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği'nin (Metina-Der) kurduğu barış komisyonuyla 3 ay boyunca her iki aileyle husumeti sonlandırmaları amacıyla görüşüldü. İkna çalışmaları sonucunda aileler barışmayı kabul etti.

"Kan davalarını sonlandırmak istiyoruz"

Metina-Der Başkanı Aydın Pirinççioğlu, iki aile arasındaki husumeti sonlandırdıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Aileleri bir araya getirdik. Sevinçliyiz, mutluyuz. İnşallah bölgemizdeki bütün kan davalarını ve husumetleri sonlandırmak için öncülük edeceğiz. Hedefimiz bu bölgede kan davalarını ve husumetleri bitirmek. İnsanlarımızın mutlu olması, huzurlu olması bizi de mutlu ediyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hadlerini iyice aştılar! Joe Biden'a küstah Türkiye çağrısı
Gündem

Hadlerini iyice aştılar! Joe Biden'a küstah Türkiye çağrısı

3 Kasım'da yapılan ABD seçimleri sonrası Donald Trump'ın ardından başkanlık koltuğuna oturacak olan Joe Biden'a bir grup Demokrat senatör Tü..
Silahla poz veren Ermeni papazın gazı gaçtı!
Dünya

Silahla poz veren Ermeni papazın gazı gaçtı!

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları sırasında elinde silahla poz vererek göz dağı vermeye çalışan Ermeni papaz, Azerb..
Araba çarpan inek
Yerel

Araba çarpan inek "Hemen keselim" sözünü duyar duymaz ayağa kalktı

Karabük'te seyir halindeki hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı inek bir süre yerden kalkmadı. Telef olduğu sanıl..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay