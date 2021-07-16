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Gündem Diyarbakır'da deprem mi oldu? Diyarbakır’daki deprem büyüklüğü ne kadar? Son depremler
Gündem

Diyarbakır'da deprem mi oldu? Diyarbakır’daki deprem büyüklüğü ne kadar? Son depremler

Son dakika haberi... Son depremler nerede oldu? Türkiye on günlerde sıklıkla depremlerle sallanıyor. Son dakika deprem haberi neredeyse her gün AFAD VVE Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanmakta. Gelen bilgilere göre, Diyarbakır’da deprem meydana geldi. Diyarbakır’daki son deprem nedeniyle halk büyük panik yaşarken, Diyarbakır deprem büyüklüğü de sorgulanıyor. Peki Diyarbakır’daki depremin büyüklüğü kaç?

Yeniakit Publisher
2021-07-16 12:18:00 - 2021-07-16 12:18:54
Diyarbakır'da deprem mi oldu? Diyarbakır’daki deprem büyüklüğü ne kadar? Son depremler

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde deprem meydana geldi.  Ergani'de saat 11.44'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.44'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 13,80 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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