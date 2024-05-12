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Yaşam Diyarbakır’da damat dehşeti
Yaşam

Diyarbakır’da damat dehşeti

Yeniakit Publisher
2024-05-12 23:02:00 -
Diyarbakır’da damat dehşeti

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde damat tartıştığı kayınpederini silahla vurarak öldürürken, eşi ve kayınvalidesini de yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi üzerindeki bir sitede bulunan dairede S.A. (30), eşi E.B., evde bulunan kayınpederi Yılmaz Bekçi ve kayınvalidesi S.B. ile tapu nedeniyle tartıştı. Yaşanan tartışmada S.A., tabanca ile eşi ve ailesine kurşun yağdırdı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yılmaz Bekçi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan E.B. ve S.B. ise, yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, kayıplara karışan damadın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

 
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