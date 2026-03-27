Diyarbakır’da bayram rekoru: 3 günde 25 ton ciğer tüketildi

Tarihi ve kültürel zenginliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Diyarbakır, bayramda gastronomi turizmi açısından da öne çıktı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, ciğer kebabı bayram boyunca en çok tercih edilen lezzetler arasında yer aldı.

İşletme sahibi olan Ciğerci Xalo, "Ciğerimiz dünya çapında meşhur. Sadece bu bayramda 1 ton 200 kilo satış yaptık. Müşterilerimiz Kars’tan Tekirdağ’a, hatta Avrupa’nın farklı ülkelerinden geliyor" açıklamasında bulundu.

İŞLER YÜZDE YÜZ ARTTI

Nasır Usta İşletme müdürü Zemin Güler ise yoğunluğun işlerini yüzde yüz artırdığını vurgulayarak, "Sadece bu bayram periyodunda yaklaşık 3 ton ciğer sattık " dedi.

Diyarbakır ciğeri, kentin gastronomi kimliğinin önemli unsurlarından biri olmasının yanı sıra ekonomik açıdan da katkı sunuyor. Sektörün binlerce kişiye istihdam sağladığı, aynı zamanda turizm hareketliliğini desteklediği ifade ediliyor.

Köz ateşinde özel tekniklerle hazırlanan ciğer kebabı, Diyarbakır’ın öne çıkan lezzetleri arasında yer almayı sürdürüyor.