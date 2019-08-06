0553 313 94 23

Diyarbakır’da bayram hareketliği başladı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Diyarbakır’da bayram hareketliği başladı.

06 Ağustos 2019 Salı 16:31
Diyarbakır’da bayram hareketliği başladı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Diyarbakır’da bayram hareketliği başladı. Tarihi Sur ilçesinde bulunan esnaf hareketlilikten memnun.


Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Diyarbakır’da bayram hareketliliği başladı. Özellikle vatandaşların alışverişte uğrak yeri olan tarihi Sur ilçesinde bayram hareketliliği ilçeyi eski canlı ihtişamına kavuşturdu. Sur iş yeri bulunan esnaf da yaşanan hareketlilikten memnun.



"Haftalık 100 kilogram badem şekerimizin tüketimi var"


Sur esnafından İbrahim Yalaz, Diyarbakır’da yaşayan vatandaşların bayramını tebrik ettiğini söyledi. Esnaf Yalaz, hareketliliğin başladığını belirterek, "Cuma, cumartesi günü müşterilerimiz daha da kalabalık olacak inşallah. En çokta Diyarbakır’ımız badem şekerimizi çok istiyor, onu çok seviyorlar. Haftalık 100 kilogram badem şekeri satıyoruz. En çok badem şekerlerimizi alıyorlar, drajelerimizi ve Diyarbakır’da kendi imalatımız da üretilen lokumlarımızı alıyorlar. Fiyatlarımız iyidir, standart bir fiyattır. Pahalı değildir, uygundur. Sur içini tercih etsinler muhakkak burada ucuza alırlar” dedi.


Bayram hareketliliğinden memnun olan esnaf Enes Gündüz ise genelde badem şekeri yaptıklarını söyledi. Badem şekerinin doğal olduğunu, onları tavsiye ettiklerini ifade eden esnaf Gündüz, “Şekerlerdir onun dışında kuru yemiş ve lokum çeşitleridir. Kahve başlı başına, bayramda olmazsa olmazlardan biri kahvedir. Sur artık toparlanıyor eskiye nazaran. Tabi alışveriş dediğimiz zaman Diyarbakır’da olmazsa olmaz Balıkçılarbaşıdır” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:31
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CİMER’in kamu spotundan gerçek olan hayalini anlattı
    1. CİMER’in kamu spotundan gerçek olan..
    2. Çiçekçiye sokakta sopa ve coplarla..
    3. Engelsiz Kafe, Manavgat Ortopedik ve..
    4. Antalya'da 200 düzensiz göçmen yakalandı
    5. Otomobil fiyatına kurbanlık
    6. İzmir'de terör örgütü DEAŞ..
    7. Şüpheli araçtaki kadınların üzerinden..
    8. Antalya'da orman yangını
    9. Başkan Böcek: "Yatırımlarımızı..
    10. Merkezefendi Belediyesi iki kooperatif..
    11. Esnaf ve Sanatkarlar Dernek Başkanı..
    12. İstanbul Kurban bayramı namazı saat..
    13. Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya veda
    14. Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
    15. Bütün güvenlik güçlerimiz bayram..
    16. Almanya'daki 175 yıllık festivale..
    17. Kenan Sipahi, Real Betis'e transfer..
    18. Kapalıçarşı'da altın
    19. 'Dünya Hindistan'a müdahale etmezse..
    20. ÇiçekdağıBelediyesi, öğrenciler için..
    21. Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2..
    22. Rize’de facianın eşiğinden dönüldü
    23. Yayalara 39 bin 312 lira ceza kesildi
    24. Sadakataşı Derneği'nden önemli çağrı:..
    25. Kasaplar küçükbaşı 150, büyükbaşı da..
    26. Siirt’te elektrik akımına kapılıp ağır..
    27. Caddede yürürken üzerine demir..
    28. 'Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında..
    29. Kurban pazarında "Falcao" 16 bin..
    30. Tunus’un eski cumhurbaşkanı Marzuki,..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak