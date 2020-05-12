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Diyarbakır'da balık avlamak için Dicle Nehri'ne giren genç boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-05-12 21:34:45 -
Diyarbakır'da balık avlamak için Dicle Nehri'ne giren genç boğuldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde balık avlamak amacıyla Dicle Nehri'ne giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Aralık köyüne bağlı Kooperatif mezrasında akrabalarıyla balık avlamak amacıyla Dicle Nehri kenarına gelen 18 yaşındaki Numan Aydemir, nehrin karşı tarafına geçmek istedi.

Çamura saplanan Aydemir'in çırpındığını gören akrabaları durumu mezradakilere bildirdi.

Köylüler tarafından nehirden çıkarılan genç, 112 Acil Servis ekiplerince Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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