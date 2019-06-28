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Diyarbakır’da atletizm festivali sona erdi

Diyarbakır’da 30 takımdan toplam 130 sporcunun yer aldığı Atletizm 5.

28 Haziran 2019 Cuma 14:37
Diyarbakır’da atletizm festivali sona erdi

Diyarbakır’da 30 takımdan toplam 130 sporcunun yer aldığı Atletizm 5. Bayrak Takım Yarışmaları Festivali müsabakaları sona erdi.


Türkiye Atletizm Federasyonun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm 5. Bayrak Takım Yarışmaları Festivali bölge finali Diyarbakır’da sona erdi. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Diyarbakır Atletizm İl Temsilciliği tarafından organize edilen müsabakalara, 30 takım ve 130 sporcu katıldı. Türkiye genelinde birçok ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen müsabakalar Seyrantepe spor tesisleri atletizm pistinde düzenlendi. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Elazığ ve Batman’dan sporcuların yer aldığı müsabakalar, U12, U14, U16 ve U18 yaş kategorilerine göre yapıldı. Yarışmalar, bayrak koşusu, uzun atlama ve gülle atma branşlarına göre gerçekleştirildi.


Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, müsabakaların ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Demir, "Çok güzel bir festival oldu. Sporcularımızın ortaya koyduğu performansı takdir ediyorum. Sıcak havalara rağmen sporcularımız çok iyi mücadele ettiler. Bu müsabakaların gerçekleşmesinde emeği geçenlere, yarışmalara katılan illerimizin idarecilerine, sporcularımıza ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Dereceye giren takımları ve sporcuları da kutluyorum" dedi.


Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:37
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