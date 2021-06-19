Diyarbakır'da AK Parti binasına molotoflu saldırı!

Olay, saat 20.55’te Diyarbakır'ın Hani ilçesinde meydana geldi.,

Zirve Mahallesi'nde bir binanın 2’nci katında bulunan AK Parti Hani ilçesi binası önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi önce çevreyi kontrol etti. Ardından yanında getirdiği mololof kokteylini ateşe verdikten sonra parti binasına atan saldırgan bölgeden koşarak uzaklaştı. Parti binasında kimsenin bulunmadığı sırada gerçekleştirilen saldırıda içeriye düşen molotof nedeniyle küçük çapta yangın çıktı. Bazı eşyaların zarar gördüğü saldırının ardından alevleri fark eden çevrede oturanlar polise haber verdi.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlçe binasında küçük çaptaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda güvenlik güçleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, saldırgan M.E. ve ona yardım ettiği belirlenen Ş.B.yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Hani İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Valilikten açıklama geldi

Diyarbakır Valiliği’nden olaya ilişkin açıklama yapıldı. Saldırı sonucu mal ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18.06.2021 günü saat 21.10 sıralarında Ak Parti Hani İlçe Binasına yönelik bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu saldırıyla ilgili olarak, olayın faili olduğu tespit edilen M.E. ve olay esnasında gözcülük yapan Ş.B. isimli şahıslar yakalanarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınmışlardır. Saldırıda kayda değer mal ve herhangi bir can kaybı olmamıştır. Konu ile ilgili tahkikat Hani Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde devam etmektedir."

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Bu arada AK Parti ilçe binasına yapılan saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde parti binasının karşısına geçen bir kişinin çevreyi kontrol ettikten sonra beraberinde getirdiği molotof kokteylini ateşe verip binaya fırlattığı görüldü. Olay anında bina önünde asılı olan parti flamaları da yanarken, saldırgan yaya olarak kaçtı.

TBMM Başkanı Şentop: Saldırıyı kınıyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop saldırıya ilişkin "Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti binasına gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen provokasyonlara karşı milletimiz dikkatle, birlik ve beraberliğimizi güçlü kılarak en güzel cevabı verecektir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı'ndan tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Diyarbakır Hani ilçe binasına yapılan saldırıyı lanetlediğini bildirdi.

Bakan Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "AK Parti Diyarbakır Hani ilçe binamıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Huzurumuza, kardeşliğimize, birliğimize kast edenler karanlık emellerine ulaşamayacak. Provokatörlerin tuzaklarını başlarına yıkarız." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Diyarbakır Hani İlçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum. Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Diyarbakır Hani ilçe binamıza gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Ülkemizin güvenini huzurunu ve istikrarını bozmak isteyenlere karşı mücadelemiz bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Partimizin Diyarbakır Hani ilçe binasına yönelik saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz. AK Parti dimdik ayaktadır. AK Parti Diyarbakır teşkilatı dimdik ayaktadır. AK Parti Hani ilçe teşkilatı dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin birliği ve dirliği için çalışmaya devam edeceğiz. Provokasyonları yene yene bugünlere geldik. Aynı iradeyle geleceğe yürüyoruz.