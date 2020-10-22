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Aktüel Diyarbakır'da ablasını silahla öldüren zanlı tutuklandı
Aktüel

Diyarbakır'da ablasını silahla öldüren zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:00:42 -
Diyarbakır'da ablasını silahla öldüren zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dün ablasını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.

Sanat Sokağı'nda tartıştığı ablası Melek A'yı (24) silahla öldüren Mustafa A'nın (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı'ndaki banklarda dün Melek A. ile kardeşi Mustafa A. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıkmış, kardeşinin ateş açması sonucu başına ve göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanan genç kadın, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, saldırgan olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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