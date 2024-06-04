Diyarbakır'da 68 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 68 kilo esrar ele geçirildi.
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 68 kilo esrar ele geçirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Lice ilçesi kırsalında uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.
Yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesi Uçarlı Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda 68 kilo esrar ele geçirildi." denildi.
Ele geçirilen uyuşturucular muhafaza altına alındı. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO