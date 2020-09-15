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Aktüel Diyarbakır'da 669 kilo 60 gram esrar, 510 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Aktüel

Diyarbakır'da 669 kilo 60 gram esrar, 510 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Yıldırım-7 operasyonu kapsamında düzenlenen narko-terör operasyonunda 669 kilo 60 gram esrar ile 510 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:18:00 -
Diyarbakır'da 669 kilo 60 gram esrar, 510 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-7 operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ilçesi, Panaf ve Dablo mezralarında başlatılan narko-terör operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda 62 kilogram toz, 18 farklı noktada 607 kilogram 60 gram kenevir, toplam 669 kilogram 60 gram kenevir, 510 bin kök kenevir, 5 bin kök kokarca ve 7 bin 50 metre sulama hortumu tarlaları sulamak için kullanılan kenevir ele geçirildi.

Esrar, numune alındıktan sonra sahada imha edildi.

Ele geçirilen esrar koruma altına alındı.

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