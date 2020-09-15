Diyarbakır'da 669 kilo 60 gram esrar, 510 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-7 operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ilçesi, Panaf ve Dablo mezralarında başlatılan narko-terör operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda 62 kilogram toz, 18 farklı noktada 607 kilogram 60 gram kenevir, toplam 669 kilogram 60 gram kenevir, 510 bin kök kenevir, 5 bin kök kokarca ve 7 bin 50 metre sulama hortumu tarlaları sulamak için kullanılan kenevir ele geçirildi.

Esrar, numune alındıktan sonra sahada imha edildi.

Ele geçirilen esrar koruma altına alındı.