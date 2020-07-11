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Aktüel

Diyarbakır'da 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-11 10:51:38 -
Diyarbakır'da 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 6 yaşındaki kız çocuğu bahçede ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, baba Evren Teker, kızı Evin'i (6) Tekel Mahallesi'nde oturan babası İsmet Teker'in evine bıraktıktan sonra eşiyle pamuk tarlasına çalışmaya gitti.

Dede Teker, bir süre sonra bahçede oynayan torununun duvar dibinde hareketsiz yattığını görünce durumu yakınlarına bildirdi.

Hastaneye götürülen Evin'in öldüğü, boğazında ise iz bulunduğu tespit edildi.

Ceset, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


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