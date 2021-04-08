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Siyaset Diyarbakır'da 400 kişi AK Parti'ye geçti
Siyaset

Diyarbakır'da 400 kişi AK Parti'ye geçti

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde kadın ve erkeklerden oluşan 400 kişi AK Parti'ye geçti.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 17:20:00 -

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde çoğunluğu muhalif olan mahallerden 400 kişilik grup, AK Parti’ye katılarak üye oldu.

400 kişinin AK Partiye katıldığını belirten AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Nupelda Kaya, katılımcıların üyelik işlemlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaya, "Bugün en yaşlı olan üyemiz Zeynep Aba 76 yaşında. Kendisinin de üyeliğini aldık. Bugünkü katılımcıların arasında esnaf da var muhalifler de var. Kendileriyle hoş sohbetimiz oldu. Hepsinin ayağına sağlık. AK Parti ailemiz büyüyor. İnşallah daha da büyüyecek" dedi.

Üye olan Zeynep İlayda Yıldırım, son günlerde yapılan açıklamalarla devletin yanında olduğunu göstermek için üye olduğunu kaydetti. Yıldırım, "Katkılarımızı da göstermek istiyoruz. Her zaman AK Parti’nin yanındayız, devletimizin yanındayız. AK Parti her zaman ülkeye bir şeyler kazandırdı. Katkı sunmak için böyle bir yola baş koyduk" diye konuştu.

Konuşmaların ardından üyelerin kayıt işlemleri gerçekleştirildi.

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